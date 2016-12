Viimase rahvaloenduse andmetel tunnistab 15aastasest ja vanemast Eesti elanikkonnast kindlat usku 29%, teatab statistikaamet. Selle uskujate protsendi hulgas oli levinuim õigeusk, mida tunnistab 16%, ja luteri usk, mida tunnistab 10%. Ühtekokku oli järgijaid 90 usuvoolul. Samas 54% 15aastasest ja vanemast elanikkonnast ei pea omaks ühtegi usku. Niisiis 71% Eesti elanikkonnast defineerib end mitteusklikuna, see on maailmas üks kõrgemaid protsente. Samas – ja see on nüüd oluline – üle poolte eestlastest on kindel mingisuguse kõrgema jõu olemasolus.

Tungelda kirikus selleks, et tunda end kord aastas ühenduses olevana millegi kõrgemaga või vähemalt näida kellenagi, kelle jaoks on oluline olla ühenduses “vertikaalse mõõtmega meis”, tundub üpris pseudo. Muide, ka Jeesus on öelnud, et jumalaga tuleks suhelda kahekesi omavahel olles, mitte minna seda avalikult turuplatsile tegema.

Kirikutegelaste etteheidetest presidendile, kes soovis olla oma rahva nägu ja samuti mitte rituaalselt kummardada, vaid pigem kogeda iseendas maailma loova väe olemasolu, paistab selgesti välja soov upitada kirikut kui institutsiooni: kinnitada ühe konkreetse konfessiooni eristaatuse vältimatut vajalikkust riigile, millel põhiseaduse järgi riigikirikut ei ole. Väljendades nii täiesti ebakristlikku iha ilmaliku võimu järele, tahet olla presidendi kui kõrgeima võimukandja käskijaks. Kaljulaid pidi ju avalikult põhjendama, miks ta ei läinud tänujumalateenistuseks kindlasse kirikusse. Isegi kui ta oli tunnistanud, et see poleks olnud tema poolt siiras.

Oleks muide huvitav teada, kas kõmuloo alguseks olnud tänujumalateenistus ilma presidendita peeti või mitte. Presidendi kohalolek pole Jumala tänamiseks ju iseenesest vajalik. Kui ei peetud, jätsid kirikuisad tegemata oma töö ja tänamata Jumala või tunnistasid, et tegelikult on niinimetatud riiklikud jumalateenistused hoopis prestiiži- ja meediaüritused, kus koos presidendiga pildile jääda.

On väidetud, et sümbolilisel tasandil presidendi otsus teatud mõttes õõnestab rahvuse ühtekuuluvustunnet. Ühtekuuluvustunnet siis milles? Rituaalide järgimises vaid selleks, et nii on tehtud ja nii tegemist peetakse õigeks?

Kindlasti pole see silmakirjalikkus, kui keegi tunneb vajadust kirikusse minna ja lähebki. Silmakirjalikkus on ikka see, kui lähed sinna uskmatuna vormi täiteks, sest "peaks". Aga utreerida seda, et president ei soovi sel moel silmakirjalik olla, mingiks kristluse, kiriku või jõulude keelustamiseks on soov panna riigipea käituma kellegi teise ette antud vormi kohaselt. Väita, et siiani vaikimisi kestnud riiklik rutiin on suur ja püha traditsioon on aga kindlasti ideoloogiline trikk. Kirikus käimine kõigile nähtavalt kord aastas, jõulude ajal, ei näita ju Jumala austamist, vaid seda, et sulle läheb korda teiste arvamus.

“Riigipea peab käima kirikus!” nõudmise esitajad ei märka, et tegelikult nõuavad nad, et “riiklik sümbol” etleks mingit rolli ega omaks selle juures üldse mingit isiklikku sisemist suhestumist asjadesse ega julgust seda välja näidata. Ma pole olnud president Kaljulaidi pooldaja, kuna tema võimulesaamine ei tundunud mulle päris korrektne, ent tema praegune seisukoht mõjub eetilisemana kui paljude poliitikute ametlik võltsvagadus.

Ükski religioon ega mis tahes usurituaal pole jumalakogemise sünonüüm. Kõigil põhjala rahvastel jäävad aasta lõppu valguse sünnipühad, mis algavad talvisel pööripäeval, kui "ta suri kolmeks päevaks, et siis uues väes tõusta". Päike ikka, mida teie siis mõtlesite? Kas see, mille nimel hukkus tule ja mõõgaga ristitoojate käe läbi tuhandeid meie esivanemaid 1206–1227 polegi traditsiooni väärtusega, mida omaks pidada ja hinnata?

Paavst Franciscus on öelnud, et "Suur Pauk, mida praegu peetakse universumi aluseks, ei lähe Jumala loomega vastuollu. Looduslik evolutsioon ei vastandu jumaliku loomega." Seega püüab kirik asendada survestavat dogmaatilisust avatuma maailmamõistmisega. Teadus vastas võimalikkusele võimalikkusega, teadusajakirja veebiväljaandes ilmus artikkel lausega “The God may be in Singularity”. Just nii – jumal on ühesus. See läbib ja elustab kõike duaalset, nii on aastatuhandeid väitnud kõik iidseimate teadmiste tundjad. Sellist nägemust, mis ei vastanda maailmas olevat läbi eri uskumuste, vaid leiab ühisosa kõigis inimestes, nimetatakse gnosiseks, iidseimaks teadmiseks, mille vastu on sajandeid võidelnud just seesama kuningaid ja presidente nende ametisse kinnitama harjunud kirik.

Ateistid allakukkuvas lennukis

“Miskipärast pole allakukkuvas lennukis mitte kunagi ainsamatki ateisti,” väitis sotsiaalmeedias üks inimene, kes kaitses oma nägemust jõulukirikust kui võimalust jumala olemasolus kinnitust saada. Ateism on tegelikult samasugune uskumuste komplekt nagu iga teine usk. Ateist usub lihtsalt, et jumalat pole.

Tegelikult pole allakukkuvas lennukis ühtki ateisti väga lihtsal põhjusel – igas inimeses on sõltumata tema omaksvõetud ja kultuuri poolt talle määratletud uskumustest sügav teadmine sellest, et ta pole ainult talle peeglis otsa vaatav füüsiline keha. Mis tahes olukorras oma füüsilise kaduvusega ehk keha surmaga silmitsi seistes muutub kestmise mõõde väga oluliseks. Jumalaga kui surematu mõõtmega endas ei ühenda meid isegi surmahirm allakukkuvas lennukis. Surmahirm võib ainult eemaldada takistused, mis meis kogu aeg olevat ühendust tavapäraselt katavad.

Olen läbi lugenud piibli, mitu Veedade osa, hulga budistlikke tekste, sufide teoseid, aga ei usu. See tähendab, et Jumal ei ole minu jaoks usk sõnadesse, mida keegi kuskil on mulle öelnud – ta on see ja just sel viisil pead sa teda kummardama. Ma tean, et Jumal on. Isiklikust vahetust kogemusest. Sama kogemuse kaudu, mille kohta Jeesus ütles, et Tema leidmiseks pead süüvima iseendasse ja temaga palgest palgesse suhtlema. Nii, nagu teeb 51% neist eestlastest, kes küll ei usu, aga ei eita ka. Statistikaamet rahvaloenduse andmeil on Eesti usklikkuse poolest maailmas ja kindlasti Euroopas viimaste seas, kuid siin on siiski palju agnostikuid ja raskemini defineeritavalt spirituaalseid inimesi.