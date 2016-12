Täna selgub, millised olid lõppeva aasta kõige suuremad kodumaised hitid ja millist neist mängiti raadiotes kõige rohkem? Kanal 2 suur muusikaline erisaade „Aasta hitid 2016“ toob kell 20 ekraanile üllatusi täis edetabeli koos artistide põnevate taustalugudega.

Kodumaised hitte on lõppev muusika-aasta pakkunud palju, aga millist neist mängiti raadiotes kõige rohkem? Kanal 2 meeleolukas muusikasaade „Aasta hitid“ on juba mitmel järjestikusel aastal reastanud populaarseid kodumaiseid hitte ja teeb seda täna taas. Meenutuseks – 2015. aastal osutus enim-mängitud kodumaiseks raadiohitiks Elina Borni ja Stig Rästa eurolugu „Goodbye to Yesterday“ ning aasta enne seda Ott Leplandi „Jäädagi nii“. Kas Ott Leplandil on asja ka seekordsesse edetabelisse ja kui kõrgel kohal on Jüri Pootsmanni eurolugu "Play"? Või lööb platsi puhtaks hoopis mõni meeleolukas suvehitt?

Suur edetabelisaade teeb muusika-aastale ringi peale koos armastatud artistidega, kes maratonsaates paljastavad hittide taustalugusid ja kommenteerivad konkurentide loomingut. Teiste seas löövad saates kaasa Jüri Pootsmann, Liis Lemsalu, Jaagup Kreem, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Grete Paia, Joosep Järvesaar, Birgit Sarrap jt armastatud muusikud.