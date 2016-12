“Tähesõdades” printsess Leiat kehastanud Carrie Fisher elas reedel 11-tunnisel lennureisil Londonist Los Angelesse üle südame seiskumise ning viidi kohe pärast maandumist Ronald Reagani nimelise UCLA meditsiinikeskuse intensiivraviosakonda.

60aastase näitlejanna vend Todd Fisher ütles pühapäeval, et tema õde on kriitilises seisus. “Olen šokeeritud ja kurb, kuuldes uudist oma kallist sõbrast,” kirjutas “Tähesõdade” staar Harrison Ford oma avalduses. Fisheri ema, Hollywoodi legend Debbie Reynolds teatas, et tütre seisund on stabiliseerunud. Ta tänas fänne heade soovide eest ning lubas neid Carrie edusammudega kursis hoida.

Carrie isa oli omaaegne Ameerika poptäht Eddie Fisher. Näitlejanna on kirjutanud oma mälestusteraamatus tormilistest suhetest emaga, aga ka oma kokaiinisõltuvusest ja psüühikahäiretest, mida raviti elektrišokiga.