2016 aasta on nõudnud järjekordse kuulsa ohvri: esimesel jõulupühal suri 53 aasta vanuses maailmakuulus briti laulja George Michael.

"Kinnitame suure kurbusega, et meie armastatud poeg, vend ja sõber lahkus jõuluajal rahulikult oma kodus," seisis 25. detsembril kohaliku aja järgi umbes kell 23 väljastatud ametlikus avalduses. "Omaksed paluvad, et sel raskel ja emotsionaalsel ajal austataks nende privaatsust. Praegu rohkem kommentaare ei tule."

Politsei märkis, et George Michaeli surma ei peeta kahtlaseks.

Superstaar on võidelnud aastaid alkoholi- ja uimastisõltuvusega, kuid tema surma asjaoludest esialgu teada ei antud.

Ansamblist Wham! tuule tiibadesse saanud artist, kelle õige nimi on Georgios Kyriacos Panayiotou, müüs ligi 40 aastat kestnud karjääri jooksul üle 100 miljoni albumi.

2011. aasta lõpul haigestus George nii tõsisesse kopsupõletikku, et oleks äärpealt hinge heitnud. Viini arstidel õnnestus tema elu siiski päästa. Superstaar tunnistas hiljem oma kodu ees antud pressikonverentsil pisarsilmil: "Väga napilt läks." Enda sõnul polnud tal haiglas viibimisest mingit mälestust.

Tänavu märtsis kirjutas Briti leht The Sun, et laulja on taas vormis ning ihkab lavalaudadele tagasi. Ehkki George esines 2012. aastal Londoni olümpiamängude lõputseremoonial, oli ta viimastel aastatel tõmbunud üksindusse. Mullu käis uimastisõltuvusega maadelnud staar väidetavalt Šveitsis võõrutusravil.

"Oli aeg, kui paistis, et ­George ei astugi enam avalikkuse ees üles," tunnistas The Suni allikas. Tema sõnul oli superstaar kaotanud eneseusu. Kuid kevadel oli lehel fännidele rõõmsaid uudiseid: artist pidi valmistuma uusi kontserte andma.