Päikese-Marsi sekstiil toob sinus välja Jäära parimad omadused – nagu aktiivsus, julgus ja algatusvõime. Sinus on veenvust ja positiivset sundivust. Päev sobib ka muudatuste tegemiseks.

Kaksikud

Mõjud on pingelised - pead olema valmis oma konkurentide ja oponentidega rinda pistma. Samas on suur oht, et lähed kaitselt üle rünnakule ja siis võid vindi kergesti üle keerata.

Vähk

Kasuta päeva selleks, et korrastada ja süstematiseerida vajalikke asju – olgu selleks siis su igapäevane töökeskkond või arvuti, milles kindlasti leidub ka ebavajalikke faile – sel juhul tee arvutile korralik puhastus.

Lõvi

Aasta viimased tööpäevad võivad olla igati viljakad – seetõttu pinguta selle nimel, et uude aastasse kulgedes ei jääks lahtisi otsi. Õhtu soosib romantikat ja seltskondlikke hetki. Sinus on sära ja sarmi.

Neitsi

Kui tegeled tähtsate failide või dokumentidega, siis ole eriti hoolikas. Nimelt võid kogemata mingi faili ära kustutada või mõne tähtsa paberi ära kaotada või kohviga üle kallata.

Kaalud

Veenuse sekstiilid nii Saturni kui Uraaniga näitavad seda, et vana ja uus on su elus nüüd kenasti tasakaalus. Toetu vanale kogemuste pagasile ja lisa sinna uusi ideid, mõtteid, katsetusi.

Skorpion

Nii kõnes kui kirjas peaksid hoolikalt sõnu valima, sest valitseb suur tõenäosus, et sinust saadakse valesti aru. Kasuta rohkem sooja huumorit ja vähem külma irooniat.

Ambur

Kuu liigub Amburis. Võimenduvad nii sinu head kui ka halvad omadused. Sinu individuaalsus ja kordumatus tulevad nüüd rõhutatud kujul esile. Edu puhul koged kiitust, halb töö saab tugeva kriitika osaliseks.

Kaljukits

Kaljukitses liikuvad Päike ja Merkuur on aasta viimasel nädalal igati õnnelikus asendis. Nii et kasuta juhust, et oma elus veel enne uue aasta tulemist vajalikud muudatused teha.

Veevalaja

Sinu ja mingi seltskonna või grupi vahel liiguvad hetkel väga tugevad energiad. Heal juhul teete suurepärast koostööd. Negatiivsel juhul võib sinu ja teiste vahel olla liiga palju rivaalitsemist.

Kalad