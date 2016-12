Su võime teha rasket vaimset tööd on hetkel suurepärane – kuid seejuures ei tohiks sa unustada puhkust. Ja vaimse töö puhul on puhkuseks näiteks puude lõhkumine.

Kaksikud

Esile võivad tõusta olukorrad, mis ei toimi laitmatult ja kus esineb probleeme. Hetkel on suurem vajadus muudatuste ja paranduste järele – kuid just nüüd on neid kergem läbi viia!

Vähk

Sinu suhted teistega nõuavad sinult nüüd rohkem. Pead pidama lubadusi ning oma sõnu mitte sööma. Täna tasuks oma seedimist mitte üle koormata – söö pigem vähe, aga kvaliteetsemalt!

Lõvi

Päevas on meeldiv rutiini ja loovuse süntees, mis lubab oma töödes ja tegemistes olla äärmiselt efektiivne. Ka on rohkem seotud töised ja seltskondlikud momendid.

Neitsi

Merkuuri sekstiil Marsi-Neptuuni ühendusega muudab sind korraga nii energiliseks ja kiireks, kui ka loominguliseks. Kõikides üks-ühele suhetes on rohkem uudseid tundeid ja empaatiavõimet.

Kaalud

Päevas võib olla mingi kiiruse ja aegluse segu, mis omavahel segunedes sul närvi päris mustaks ajab. Sa üritad neid energiaid tasakaalustada. Hoia avalikes kohtades oma asjadel silm peal!

Skorpion

Aasta viimastel päevadel jälgi ennast vargsi kõrvalt, sest võid kergesti sattuda avalikkuse tähelepanu alla millegi negatiivse või lihtsalt veidraga. Samas on ka positiivset tähelepanu kergem saada.

Ambur

Kuu liigub kuni kella 17.12-ni veel Amburis. Mõtle selle peale, mis on sinu jaoks tähtis ja mis mitte. Eralda terad sõkaldest ja võta selle alusel vastu mingi otsus. Sest neil päevil oled sa suuteline saavutama mingit suuremat selgust.

Kaljukits

Kuni kella 17.12-ni, mil Kuu siseneb Kaljukitse, tegele rohkem enda sisemaailma või siis poolikute tööde lõpetamisega. Kui Kuu juba Kaljukitses, siis oleks hea tegeleda millegi praktilisega.

Veevalaja

Pööra rohkem tähelepanu oma kehale - mis on ju hinge tempel. Seega ei tohiks sa liialdada asjadega, mis on tervisele kahjulikud. Võid olla ülitundlik näiteks ka eksootiliste toitude suhtes.

Kalad