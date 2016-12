Kuu ja Marsi kvadraadi tõttu oled üsna uljas ja koleerilises meeleolus. Võimalik, et ütled või teed midagi ja alles siis mõtled selle tagajärgede üle. Suhetes teistega võid kergesti minetada taktitunde.

Muudatus võiks olla päeva märksõnaks. See muudatus võib sulle esialgu isegi märkamatuks jääda – alles hiljem avastad, et miski oleks nagu teistmoodi... Seltskonnas mõjud eriliselt ja müstiliselt.

Kaksikud

Päeva probleemiks võib olla kiirustamine ja rabistamine ehk siis mitme asja ühekorraga tegemine. Teine võimalus on see, et kohtud kellegiga, kes tõmbab sind kaasa põnevasse ettevõtmisse.

Vähk

Täna peaksid vältima külma ja niiskust ning võimaluse korral ka vähem rasvast sööma. Joo rohkem puhast vett või mineraalvett ja väldi alkoholiga liialdamist.

Lõvi

Ettevaatust riskide võtmisel! Minetad kergesti igasuguse ohutunde ja lähed kaasa asjadega, millest hiljem on raske puhtalt välja tulla. Suhete osas võidakse sinuga manipuleerida või sulle valetada.

Neitsi

Minevikku klammerdumine segab sul keskendumast olukorrale siin ja praegu. Ja kui sul seisab ees mõni otsustav samm, väldid sa alateadlikult seda otsust. Õhtu tasuks veeta pere ringis.

Kaalud

Sebimist ja juhuslikke kohtumisi võib täna tõesti palju olla. Võid kiirustades mõne asja ära kaotada või maha unustada. Täna on seega lihtsalt selline muljetamiste ja kohtumiste päev.

Skorpion

Päev loob sinus mässumeelse meeleolu – sa ei ole nõus mingite piirangutega ja rikud mõnuga kõiki kirjutatud ja kirjutamata reegleid. Suuremad ostud ei ole soovitavad.

Ambur

5.19 – Kuu Amburis. Päeva mõjud annavad sulle tõuke mälestustesse süüvimiseks. Võid olla tundlik mõne toiduaine või joogi suhtes. Suhted perekonnas on olulisemad, ent ka keerulisemad ja taktitunnet nõudvamad.

Kaljukits

Kui oled midagi kahe silma vahele jätnud, siis nüüd võib see hooletus tunda anda. Üldse võivad välja lüüa halvasti tehtud tööde tagajärjed. Oled vastuvõtlik ka teiste inimeste negatiivse mõju suhtes.

Veevalaja

Kosmogramm tekitab sinus eksperimenteeriva meeleolu. Sa tunned end kui lind taeva all, sellest ka võimalik lapselik süüdimatus kohustuste suhtes. Aga meeldivat asja ajad suure õhinaga. Traumaoht!

Kalad