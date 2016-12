Briti veoautojuhi Dave Duncan soovis toetada esmaspäeval Berliinis hukkunud poolaka peret. Tema algatatud kampaania käigus on kogutud juba üle 160 000 euro, vahendas Deutsche Welle.

"Ükski raha ei too Lukasz Urbanit tagasi, kuid loodetavasti saame me tema perele abiks olla," kirjutas Duncan üleskutses. Mees lootis Briti rekameestelt koguda paar tuhat naela, kuid üleskutse hakkas levima ja laupäevaks oli annetuse teinud juba rohkem kui 9000 inimest üle kogu maailma. Duncani sõnul on ta inimeste suuremeelsusest ja heldusest jahmunud.

Urbani lasi tõenäoliselt maha tuneeslane Anis Amri, kes röövis poolaka koos selle veoautoga ning sõitis veokiga Berliini jõuluturul rahva sekka. Kohtuarstide kinnitusel olid Urbani kehas veel elu ajal saadud noahaavad ning ilmselt võitles mees kurjategijaga, et teda takistada.

Poola peaminister Beata Szydło lubas reedel, et Urbani naine ja teismeline poeg hakkavad riigilt pensioni saama.