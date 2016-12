USAs Clevelandis sai kaheaastane poiss kätte oma politseinikust isa relva. Laps tulistas endale pähe ja suri haiglas operatsioonilaual, vahendas CNN

Pere naaber kuulis neljapäeva hommikul vanema lapse karjeid, et tema väikevend on ennast tulistanud. Naine kutsus kiirabi ja haavatu viidi haiglasse kuid arstidel ei õnnestunud lapse elu päästa.

Politsei esindaja Jennifer Ciaccia kinnitas, et lapse isa Jose Pedro on 54-aastane politseiohvitser, kes on politseis töötanud 1993. aastast alates. Surmajuhtumit uuritakse.