Kuigi see, et Eesti tuntuim nõid Marilyn Kerro ka sel hooajal Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ ei võida, on meile juba ammu teada, avaldati täna ametlikult TNT ekraanile jõudnud finaalsaates ka finaali paremusjärjestus.

Sedapuhku ei kandideerinud Kerro saatesse päris esimestest voorudest peale, vaid tuli justkui musta hobusena. „Niimoodi võib pensionini käia siin,“ kommenteeris üks finaliste, kui Marilyn üllatajana uksest sisse oli astunud.

Kui Kerro möödunud hooajal saates teiseks jäi, ütles ta oma fännidele, et hea, et nood tema poolt ei hääletanud, sest siis saab ta tagasi tulla. Kui Marilyn seekord teiste võistlejate sekka astus, tunnistas naine, et tal oli selg päris märg. Ka saatejuhid olid tema naasmise üle väga üllatunud. Üks vendadest Safronovitest kommenteeris, et Marilyn on nagu sportlane, kes tuleb alati tagasi, sest tal on kuldmedalit vaja – hõbe ega pronks teda ei rahulda. Olgugi, et Kerrol on Venemaal palju toetajaid, on tal tekkinud ka omajagu vastaseid, kes tema sooritustest eriti vaimustuses ei ole. Saate võitja Svami Daši ütles saates selgelt välja, et Marilyn talle ei meeldi. Kerrot on aga nimetatud läbi saadete üheks tugevaimaks nõiaks. See, et Marilyn on alati olnud üliemotsionaalne – ta on korduvalt saates ka pisaraid valanud – ei ole kellelegi üllatus. Emotsionaalsust ei peeta aga üldse mitte Kerro nõrkuseks, vaid hoopiski vooruseks.

Marilyn tunnistas saates ka, et ta on lahku läinud oma kallimast, võimsast nõiast Aleksander Šepsist, kellega ta kohtus siis, kui esimest korda saates osales. Kerro tõi põhjuseks selle, et mees tahtvat vabadust. „Kõik siin korteris meenutab teda,“ lubas Kerro saatemeeskonnal oma kodus ringi vaadata ja näitas neile fotosid ja kingitusi, mis talle kallimat meenutavad. „Kui mul oli väga raske, ma palusin tal tulla, aga ta ei tulnud,“ rääkis Marilyn ja sõnas, et elus ei ole olemas nii suurt muinasjuttu. Marilyni ja Saša suhe on paljudele nende fännidele justkui ideaaliks. Seda suurem oli inimeste rõõm, kui Šeps finaalis vankumatult oma armsama kõrval seisis, talle kogu hingest kaasa elas ning kallimat pärast võitja välja kuulutamist kõigi ees ka kuumalt suudles.

Saates oli näha, kuidas kohale tuli palju Marilyni toetajaid, kuid Aleksander Šepsi, keda Marilyn tõesti ootas, ei olnud. Kui mees lõpuks tuli, elas publik talle tõeliselt kaasa ja Marilyn sõnas mehele: „Sõnu pole vaja, aitäh, et sa tulid.“

Mullune võitja Viktoria Raidos oli finaali tulnud kaasa elama just Marilyn Kerrole. „Esimest korda kaotasid sa armastuse pärast, teist korda liigse enesekindluse pärast. See, et sa tulid ka kolmandat korda näitab, et sa oled tugev inimene,“ ütles Raidos Kerrole.

Kohapeal käis võistlust kaemas ka meie telenägu Kirsti Timmer. „Mind kutsusid sinna Mariyn ja tema ema Inta. Me käime omavahel läbi,“ räägib Kirsti Õhtulehele. „Nad arvasid, et mul on huvitav vaadata, kuidas telekanal TNT oma ühe edukaima saate finaali salvestab. Kuna Marilyn teadis ka, et talle seda kätt ei anta, kutsus ta meid Moskvasse, et paar päeva koos mõnusalt aega veeta ja sellele hooajale punkt panna.“ Lisaks avas Marilyn Timmeri sõnul Moskvas, otse selle mõisa vastas, kus toimus finaal, oma poe, mida samuti vaatamas käidi. „Soovitan külastada, kui Moskvasse satute.“

Kirsti ütleb, et Venemaa saates pole asjad üldse nii korraldatud, nagu meil Eestis. „Meil on kutsutud külalistele kaetud lauad ja neid teenindab catering. Seal ei ole isegi kohvikut,“ ütleb Kirsti. „Seal toimub lihtsalt saate salvestus. Loomulikult on tehnika neil super, meeskond suur ja saladus hoitud. Võitja kuulutati välja täpselt nii, nagu te saates näete – uks avaneb ja võitja väljub käega, külalised ootavad trepihallis.“ Kuna mõisas süüa-juua ei pakutud, reserveeris Marilyn oma lähedastele restoranis laua. „Sõime kõhud täis ja võtsime mõisa oma snäkid ja joogid kaasa. See otsus tõi TNT superstaarid kohe meie seltskonda, kuhu nad jäidki,“ räägib Kirsti, et tulemusi oodati lõpuks saatejuhtide seltskonnas.

Kui saate võitnud Svami Daši sinise kristallkäega – mis tema võitu sümboliseerib – väljus, jooksis rahvas Kirsti sõnul hoopiski Marilyni juurde. „Kõik hõikasid Marilyni nime ja Svami Daši lahkus mõisast taksoga. Lähedasi seal polnud ja ma ei kohanud mõisa ees ka tema fänne. Vähemalt ei olnud neid küll kuulda.“ Seevastu Marilyni nime skandeeris kohale tulnud rahvamass kõvasti. „Nad ootasid temaga kohtumist juba hommikust saati,“ ütleb Kirsti, et osa pealtvaatajaid ootas tulemusi nelja-viiekraadises külmas isegi lausa 12 tundi. „Nad järgnesid meile ka Marilyni poodi, kuhu me kohe pärast finaali lõppu läksime.“

Kirsti ütleb, et inimesed piirasid kõiki, kes Marilyniga koos olid. „Nad tahavad temast rääkida, tema kohta küsida, inimesed armastavad teda. Toodi tohutult palju lilli, kingitusi. See oli väga armas,“ sõnab Kirsti, et vene inimesed on väga soojad. „Marilyn suhtleb nende inimestega, kuulab, räägib. Ta hoolib neist, kes temast hoolivad ja seetõttu teda armastataksegi.“ Timmer ütleb, et Marilyn suhtleb saates aidatud inimestega ka edaspidi ning need inimesed olid tulnud finaali teda toetama. „Marilyn aitas sel hooajal üht anorektikust tüdrukut ning sellest kirjutas ka Eesti press. TNT kutsus tüdruku finaali vaatama, Marilyn aga kutsus ta enda koju ning lasi oma kuludega teha talle meigi, et tüdruk ilus välja näeks.“ Kirsti ütleb, et talle meeldivad sellised inimesed ja seetõttu ta hoiab ja austab Kerrot väga. „Tal on süda õige koha peal, ta hoolib.“

Timmeri sõnul teadis Marilyn ette, et ta ei saa ka seekord sinist kristallkätt. Venemaa saates on Kirsti sõnul omad reeglid. „Tundub, et kuni Marilyn on Eesti kodanik, kätt talle ei anta.“ Seetõttu on Kirstil enda sõnul ka piinlik lugeda Eesti pressis ilmunud pealkirju, kus öeldakse, et Marilyn põrus taas või jäi jälle teiseks. Kirsti paljastab Õhtulehele ühe viisi, kuidas Marilyni mittevõitmine kindlustati. „Kui Eesti ajakirjanduses avaldati detailne õpetus, kuidas Marilyni poolt hääletada, suleti võimalus Eestis hääletada üldse. Nii need asjad seal käivad. Tegelikult võitis Marilyn juba ammu - nii ütlevad kohalikud.“