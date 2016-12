"Mõni hetk on elus ilusam kui teine, mõni hetk on kohe väga-väga ilus... Imelised jõulud!" kirjutab oma Facebooki lehel vehkleja Julia Beljajeva. Postitus on illustreeritud fotoga kihlasõrmusest.

"Sõrmus tuli absoluutse üllatusena. Läksime lihtsalt sõpradega restorani Hõlm õhtusöögile ja ühtäkki selline ettepanek. Olen väga õnnelik," sõnas oma kauaaegse kallimaga kihlunud Julia Publikule.

Postitus Julia Facebooki fännilehel on mattunud õnnesoovide alla ja Õhtuleht ühineb nendega. Palju-palju õnne ja armastust!