Eile õhtul oli ETV ekraanil koolikokkade võistlussarja "Eesti parim koolikokk" finaalsaade ning sarja võitja on Leelo Reha koos abilise Irina Gergaloga. Igapäevaselt valmistavad need vahvad kokad toitusid Palupera Põhikoolis.



Leelo on suurepärane planeerija ja äärmiselt puhas oma töös. Tähelepanelik vaatajagi võis telesaategi vahendusel nõustuda, et Leelo tööpinnad olid alati laitmatult puhtad ning pottidel ei õnnestunud kuskile kuhjuda, sest tema toidutegemise järjekord välistas selle. Kogu sellise planeerimise kõrval, aga paneb Leelo iga päev kogu oma südame ja oskused toidutegemisel mängu, sest ainult nii valmib kooliperele üks tõeliselt maitsev koolisöök. Ta pooldab lihtsust, selgust ja iseendaks jäämist.

Leelo Reha suutis telesaate vältel panna rõhku nii toidu välimusele kui ka maitsele ning sellega võitis ta nii suurte kui ka väikeste poolehoiu.