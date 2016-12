Õhtulehe toimetuse poole pöördus murelik lugeja, kes kurtis, et jõulupostmarke pole tänavu müügis. Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv sõnas Õhtulehele, et jõulupostmargid on ka sel aastal täiesti olemas, ent on võimalik, et osades postkontorites on need otsa saanud.

Kaivi sõnul on saadaval kaht sorti jõulupostmarke: 65-sendine piparkoogi motiivi ja lõhnaga mark Eesti-siseste kirjade ja kaartide saatmiseks (tiraaž 600 000tk) ning 1.40 eurot maksev kuuse motiiviga mark Euroopa piirkonna kirjade jaoks (tiraaž 200 000tk).

(Omniva)

(Omniva)

"Küll aga on selle aasta jõulumargid osutunud äärmiselt populaarseteks ning on võimalik, et osades postkontorites on margid juba otsa lõppenud. Sel juhul tasuks aga postkontorist küsida, millistes postkontorites neid marke veel on. Lisaks postkontoritele müüvad marke ka suuremate kaupluste infoletid," sõnas Kaiv.