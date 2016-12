Tänavused jõulud toovad endaga kaasa tugeva tuule, lörtsi- ja vihmasaju.

Jõululaupäeval jõuab Norra merele järgmine väga aktiivne tsüklon, milles Rootsi keskosa kohal areneb uus osatsüklon, mis võtab suuna kirdesse. Edelauul paiskus öösel Läänemerel tormiks. Hommikul ja ennelõunal on edela- ja lõunatuul kõige tugevam, siis ulatuvad tuuleiilid sisemaal 16 m/s. Saartel ja rannikul puhub edelatuul 12-15, puhanuti 23 m/s, õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Öö on valdavalt sajuta, varahommikul algab lääne poolt vihma ja lörtsisadu ja päeval levib sadu itta. Õhutemperatuur on öösel -1..+3°C, päeval +1..+5°C.



Pühapäeval liigub osatsüklon Botnia lahelt edasi kirdesse ja üle Eesti jõuab järjekordne madalrõhulohk. Öösel sajab kohati lörtsi vihma, päeval peamiselt Põhja- ja Ida-Eestis. Öösel puhub veel tugev edela- ja läänetuul, kuid õhtuks vaibub. Õhutemperatuur on öösel ja päeval 0..+3°C



Esmaspäeval jõuab Norra merele järgmine sügav tsüklon ja selle uus osatsüklon areneb sarnaselt eelmisele samuti Botnia põhjaosa kohal. Madalrõhuala lohk aga liigub üle Eesti. Öösel sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, päeval üksnes vihma. Edela- ja läänetuule tugevneb sisemaal uuesti puhanguti 14, saartel ja rannikul 18-23 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval tõuseb +3..+7°C-ni.



Teisipäeval areneb Skandinaavia lõunaosa kohal uus osatsüklon, mis praeguste mudelarvutuste järgi liigub üle Läänemere Lätti ja siis edasi kagusse. Öösel sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, päeval lörtsi ja lund. Sellise osatsükloni trajektoori puhul on öö nõrga või mõõduka edela ja läänetuulega, kuid päeval alates saartelt pöördub tuul loodesse ja tugevneb õhtuks sisemaal puhanguti 16, saartel ja rannikul 20-25 m/s. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -1..+2°C.



Kolmapäeval eemaldub madalrõhkkond Venemaale ning Inglismaalt liigub Saksamaa suunas kõrgrõhkkond. Kahe baarilise süsteemi vahel on loodetuul öösel jätkuvalt väga tugev, kuid päeva jooksul tuul aeglaselt nõrgeneb. Öösel sajab mitmel pool, päeval kohati peamiselt lund. Õhutemperatuur on öösel ja päeval -2..+2°C.



Neljapäeva öösel on Baltimaade kohal kõrgrõhuhari ja ilm sajuta, kuid päeval õõnestab seda Soomest Eestisse ulatuv madalrõhulohk ning õhtupoole suureneb sajuvõimalus. Tuul on veidi rahunenud ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -5..+1, päeval -1..+3°C.



Reedel öösel madalrõhulohk eemaldub ja võimule pääseb uuesti kõrgrõhuhari. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+3°C.

Allikas: Riigi Ilmateenistus.