Täna jätkati Võrtsjärvel läbi jää vajunud kutselise kalamehe otsinguid. Ilmaolud on tuule ja vihma tõttu keerulised. Politsei kopter on otsinguoperatsioonile kaasatud, ent eilsed märgistatud kohad on täna juba nihkes.

53-aastast kalamees läks eile õhtul võrke kontrollima, ent koju tagasi enam ei tulnud. Teda on asunud otsima nii vabatahtlikud järvepäästjad kui ka abipolitseinikud.

Lähedaste sõnul tundis Rannu vallas Tamme külas elav kalur järve läbi ja lõhki, sest on käinud seal kalastamas ligi 30 aastat.

