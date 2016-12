"See peab ka juriidiliselt korrektselt rakenduma, et inimesed saaksid ka päriselt oma õigusi teostama hakata. Praeguses parlamendi koosseisus ma seda poliitilist tahet paraku ei näe," tõdes minister.

"Kindlasti jääb mõni teema – tulenevalt sellest, et partnerid on eri meelt – lõpuni lahendamata ja peab ootama järgmist valitsust ehk seda uut poliitilise avanemise akent. Üks selliseid on sotsiaaldemokraatide initsiatiivil vastu võetud ja tänavu jõustunud kooseluseadus," rääkis Ossinovski SDE häälekandjas Sotsiaaldemokraat.

Kooseluseaduse kohaselt saaksid Eestis elavad täisealised paarid abiellumise asemel notari juures ametlikult registreerida oma kooselu läbi kooselulepingu sõlmimise. Et seadus on sooneutraalne, on see ka esimene seadus Eestis, mis laiendab samasooliste paaride õigusi nii, et need sarnaneksid abielule laienevate ja sellest tulenevate õigustega.