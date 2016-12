"Vabariigi Presidendi sõnum seaduse väljakuulutamisel kattub meie ja ettevõtjate kriitikaga - tehakse valet asja ja kindlasti valel viisil. Maksutõus, gaasi hinna tõstmine 20%, astmeline tulumaks ja ühisdeklaratsioonide keelustamine on sisuliselt valed asjad.



Ka vormi osas ei hoidnud president ennast tagasi ja ütles üsna otse, et loodab õiguskantsleri peale, kes saab kõlbmatud marjad kobarast ükshaaval välja noppida. Kindlasti ootame meiegi, nagu kõik maksumaksjad ja ettevõtjad, et seaduses olev kuu kuu reegel maksutõusude tegemisel saab õiguskantsleri kaitse.



Reformierakonna fraktsioon juhtis riigikogus korduvalt ja ka ööistungiga tähelepanu, et olukord, kus riigikogu liikmetele antakse ulatuslike maksumuudatustega tutvumiseks vaid mõni päev, ei ole seadusandja töös piisav. Veel vähem saab eeldada, et maksumaksja ja ettevõtja jõuaks ennast tulevaga kurssi viia. Sellise kiirustamise põhjenduse auklikkusele ja seadusandluse lubamatule sõnamurdlikkusele on lisaks opositsioonile ja ettevõtjate liitudele viidanud oma seisukohtades ka Vabariigi President ning õiguskantsler.



Eeldan, et sellest tuleb taas üks üsna põhimõtteline kohtuvaidlus teemal, kas valitsusvahetus on piisav põhjus teha reegleid rikkudes kiire maksutõus. Oleme valitsusele mitmel korral soovitanud selliselt oma tegevust mitte alustada, kuid Eesti on õigusriik, ja kui ei saa heaga, saab küllap ka muul viisil oma õigusi kaitsta. Ootame siis koos ettevõtjate ja maksumaksjatega pärast jõule õiguskantsleri samme.