Täna maandus Maltal kaaperdatud Liibüa reisilennuk, mille pardal oli 118 inimest.

Peaminister Joseph Muscat teatas pärastlõunal Twitteris, et kaaperdajad asusid pantvange vabastama. Kui algul lubasid nad pardalt lahkuda 44 inimesel, siis praeguseks on teada, et kõik pantvangid on vabastatud ning kaaberajad ise andsid alla ja politsei pidas nad kinni, kirjutab CNN.

(AFP, Reuters/Scanpix)

Lennuk Airbus A320 kuulub Liibüa lennufirmale Afriqiyaj Airways ja teadaolevalt oli algselt tegemist siseriikliku lennuga, mis suundus Sebhast Tripolisse. Liibüa siseriiklik lend suunati aga Maltale ümber ning see maandus Vallettas. Lennuki pardal oli kaks kaaperdajat, kes ähvardavad lennukit õhku lasta.

Kuigi kaaperdajate täpsed motiivid pole veel teada, siis on meedias hakanud ringlema fotod, kus on näha lennukist välja astuvat kaaperdajat, kellel on käes roheline lipp, mis sarnaneb Gaddafi toetajate omale. Gaddafi kukutati võimult ja tapeti 2011. aastal ülestõusu ajal.