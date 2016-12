Oled tüdinenud kaunitest jõululauludest? Soovid midagi huumorisoolika stimuleerimiseks? Otsid enda ellu pühade ajaks muusikalist vaheldust? Kogusime kokku kümme veidrat ja naljakat jõululaulu, mis püha söömaaja järel mängima panna, et ellu särtsu tuua.

2. Crazy Frog "Last Christmas"

Mõned aastad tagasi raadioeetreid vallutanud Crazy Frog sai muu hulgas maha ka jõululooga, andes välja enda versiooni klassikast "Last Christmas".

3. Jingle Cats "Silent Night"

Kassivideoid leiab netist tuhandeid, ent mis oleks, kui laseksid kiisudel laulda endale ka väikese jõululaulu?

4. "Mr Hanky song" ("South Park")

Menuka animatsioonitegelase jõululaul neile, kes mõistavad pisut teistsugust huumorit.

5. The Lonely Island ft. Justin Timbarlake "Dick in a Box"

Viimasel hetkel ei pea jooksma bensiinijaama kingi järele, hakkama saab ka koduste vahenditega, nagu näitab The Lonely Island.

6. Matt Mulholland "Silent Night"

Jõulumeeleolus Matt toob teieni hingestatud jõululaulu koos hingematvalt kauni videoga.

7. Snoop Dogg "Santa Claus Goes Straight To The Ghetto"

Kui Snoop parasjagu kanepist, naistest või rahast ei laula, leiab ta aega pühenduda ka ühe korraliku jõululoo tegemiseks.

8. Meie Mees "Jõulud segi"

Eesti jõulude kokkuvõte Meie Mehe silmade läbi.

9. Adam Sandler "The Christmas Song"

Koomik laulab lihtsalt sellest, millest kõik mõtleme.

10. Monty Python's The Meaning of Life "Christmas in Heaven"

Komöödiaklassika.