Ettevõtete laenude ja liisingute mahu kiire kasv jätkus ka novembris. Kuu lõpus oli ettevõtete laenu- ja liisinguportfell 9,1% suurem kui samal ajal aasta tagasi. Kasvanud on enamiku sektorite laenumaht. Aasta jooksul on suurenenud kõige enam kinnisvaraettevõtete laenud. Samas aasta esimeses kolmes kvartalis vähenes ettevõtete laenamine välismaalt ning ettevõtete koguvõlg eriti ei muutunud.

Eluasemelaenude portfelli aastakasv kiirenes novembris 5%ni. Uusi eluasemelaenusid väljastati 93 miljoni euro väärtuses, mis on samas suurusjärgus kui paaril viimasel kuul, kuid ligikaudu 15% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Novembris kasvas nii lepingute keskmine väärtus kui ka arv. Majapidamiste muude laenude kasv püsis kiire. Sellest suurima osa moodustas autoliising, mille kogumaht suurenes novembris aasta võrdluses 16%.

Kokku kasvas Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell novembris aasta võrdluses 7,4%. Laenude ja liisingute kogumaht suurenes kuuga 115 miljoni euro võrra ja moodustas novembri lõpus 17,1 miljardit eurot.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär, mis vahepeal pisut tõusis, on viimastel kuudel langenud aasta alguse tasemele.

Eluasemelaenude intressimäärade arengut on mõjutanud ka see, et eluasemelaenu aktiivselt pakkuvate pankade hulk on varasemast suurem. Novembris välja antud eluasemelaenude keskmine intress oli 2,3%.

Tähtajaks tasumata laenude maht püsis väike. Kuu lõpus oli rohkem kui 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht 180 miljonit eurot, mis moodustas 1,2% laenuportfellist.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste mahu kasv oli ka novembris kiire.

Ettevõtete hoiused kasvasid aasta võrdluses 9,7% ja majapidamiste omad pisut aeglasemalt, 7,6%. Kuuga suurenes hoiuste kogumaht 149 miljoni võrra 11,5 miljardi euroni.

