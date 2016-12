Laura Põldvere venna kaotusest: täname kõiki, kes on toeks olnud

Eile ilmus Eesti meediasse uudis, et Taist on leitud 20aastase Gregori surnukeha. Tänaseks on selge, et turisti näol oli tegemist armastatud Eesti laulja Laura Põldvere vennaga.

"Mina ja mu pere tahaksime tänada kõiki häid inimesi, kes on meile toeks olnud viimaste päevade raskete sündmuste valguses. Teie kaasamõtlemisest ja toetavatest sõnadest on olnud palju abi. Palun mõistvat suhtumist ja rahu oma perele ning soovin kõigile rahulikku jõuluaega. Aitäh. Hoidke üksteist," ütleb Laura.

Eile saabus teade, et Tais on surnud Eesti kodanik, 20aastane noormees nimega Gregor. Noormehe surnukeha leiti 21. detsembril, kui hotelli töötaja läks tuba koristama, vahendab Tai portaal farang-deaths.com. Hotelli registreeris Gregor end 18. detsembril ning lahkuma pidi ta leidmise päeval. Kohalik politsei kahtlustab surma põhjusena kokaiini üledoosi.

Välisministeerium teatas Õhtulehele, et nad on Eesti kodaniku surmast Tais teadlikud. Ministeerium on hukkunu lähedastega ühenduses ning valmis pakkuma neile igakülgset konsulaarabi.

