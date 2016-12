Täna tutvustame teile Tallinna loomade varjupaigas elavat nelja-aastast kassiplikat nimega Tabby, kelle suurimaks jõulusooviks on saada oma kodu.

Tabby on suur inimesesõber ja tema kõige suurem õnn on saada inimese tähelepanu. Ta on väga ilus ja pisikest kasvu, lausa kassipojamõõtu.

Tallinna loomade varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on Tabby enne varjupaika sattumist arvatavasti olnud kellegi kaisukiisu. “Kõik, kes kassitoas käivad, ei saa siit varem ära minna, kui on Tabby’t paitanud,” sõnas ta.