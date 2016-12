Moskvas leiti eile surnuna üks Jossif Stalini pojapoegadest, Jevgeni Džugašvili.

80aastase Džugašvili surnukeha leiti tema kodu lähedalt linnas. Surma põhjus on ebaselge, kirjutas BBC.

Džugašvili oli oma vanaisa pärandi avameelne kaitsja ning ta tegi seda sageli kohtu kaudu. 2015. aastal kaotas ta protsessi Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses Poola sõjaväelaste massimõrvaga Katõnis 1940. aastal. Kohus lükkas tagasi Džugašvili kaebuse artikli peale, milles süüdistati Jossif Stalinit, et ta oli „verejanuline kannibal“. Artikkel ilmus Vene ajalehes Novaja Gazeta, kus kirjutati, et Nõukogude riigi juhid, sh Jossif Stalin, olid seotud verega, kui andsid käsu tappa ligikaudu 20 000 Poola vangi Katõnis. Džugašvili väitis, et artikkel kahjustas tema vanaisa head nime ja oli laimav. Enne Euroopa kohtusse minemist oli ta läbi käinud mitmed kohtud Venemaal, kus asja arutamisele ei võetud.