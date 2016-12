Supermodell Kate Moss veedab jõulupühad pere seltsis maal.

“Kõik on teretulnud, kontvõõrad samuti. Mulle meeldib, kui kohal on ka omajagu kontvõõraid,” rääkis tippkaunitar BBC Radio 6 intervjuus.

Mossi sõnul on neil iidne ja liiga väike ahi. “Sinna ei mahu mitte miski, alati on üksainus peavalu. Jookseme majade vahel edasi-tagasi – et kellel on suurem ahi. Kartulid on ühes ja kalkun teises majas, väga lõbus!”