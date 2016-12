Küsimus: maailm muutub, eliit vahetub: Brexit, Donald Trumpi valimine presidendiks. Ameerikas 37 protsenti vabariiklasi väljandavad Putini vastu usaldust, Ronald Reagan pööraks hauas ümber, kui ta sellest teaks, räägib ajakirjanik rahvusvaheliste suhete väljaandest. Lääne meedia süüdistab pidevalt Vene presidenti manipuleerimises välismaa liidritega. Kuidas Putin tunneb end kõige mõjukama inimesena maailmas?

Putin ütleb, et on sellele küsimusele korduvalt vastanud. Kõik katsed lükata oma ebaõnnestumised teisele riigile väljendavad ammendumist. Demokraadid, kelle kandidaat oli Hillary Clinton kaotas valimised nii senatis kui kongressis. Kas see on sekkumine? Need on tegutseva administratsiooni vead. Oma probleeme teistele nihutada on inetu. Mis puutub vabariiklaste toetusse Vene liidrisse, siis räägivad need sellest, et kahe riigi elanike vaated langevad kokku. Kahe riigi inimestel on vastastikune sümpaatia – see on eeldus suhete tervenemiseks. Ja mina Reagani asemel rõõmustaksin.

Meie soov on, et meil kujuneksid tegusad, konstruktiivsed suhted uue administratsiooniga.