Meie majandus, nagu arvavad mõned eksperdid, ei vasta teaduse saavutustele, räägib Putin, kuid ta arvab, et see ei ole nii. Venemaal on loodud majandusarengu kompleksne plaan 2025. aastani. Putin toob näiteks, et IT sfääris on loodud tulemusrikas režiim. Kui varem oli Venemaa infotehnoloogia eksport nulli lähedal, siis praegu on see 7 miljardit. Konkurentsivõime on suurenenud.