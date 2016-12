Alkoturismi korraldada soovis firma Raihan Group, kellel Hansabussiga juba leping veo teostamiseks tehtud oli, kuid leping öeldi viimasel minutil üles. “Selgus, et klient soovib vedu korraldada turistidele, kus reisijad muutuvad ja piletimüüki ja reklaami teostatakse kohapeal. See teenus nõuab rahvusvahelist liiniluba,” selgitas Erkki Pärna, Hansabussi müügijuht.

"Kõigepealt helistaski majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja väga tõrksalt suheldi, et kuidas te panete selle liini käima, te ei tohi seda ju teha, teil ei ole vedamisluba,” rääkis Hannes Lehtoja Raihan Groupist. Lehtoja kinnitas ministeeriumile, et neil vedamisluba ei ole, kuid leping on sõlmitud Hansabussiga, kuid päev hiljem ütles ka Hansabuss lepingu üles. “Selliste naljakate vabandustega, mis kuidagi vett ei pidanud,” sõnas ta.

Liinioperaatorile jäigi mulje, et kellegi karvane käsi valitsusringkondadest oli see, mis pani asjale pidurit.

“Mind isiklikus plaanis paneb üllatama, millised raskused on inimesed valmis üle elama selle jaoks, et saada odavamat alkoholi. Selge, et piirialadel on Läti odav kaup väga aktraktiivne,” sõnas Riigikogu liige Kadri Simson.

