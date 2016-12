Lucca on valitud gastronoomiakonkursi Hõbelusikas poolt kahel korral parimaks pererestoraniks ja nominendina on esile tõstetud suisa seitsmel korral. Ühtlasi on Lucca restorani tunnustatud ka "Eesti 50 Parima Restoranina" aastatel 2012, 2013 ja 2014.

Tiskres, endise Lucca suvemõisa ja pargi lähistel asuv Lucca Restoran võlub oma külastajaid Itaalia päikesest pakatava menüü ja joogivaliku, tasemel teeninduse ja võluva atmosfääriga.

Kuigi tegu on hubase, interjöörilt itaaliapärast trattoriat meenutava pererestoraniga, on koha atmosfäär pigem romantiline. Pakutav toiduvalik on ehedalt itaaliapärane. Valikus leidub erinevaid antipastisid, värskeid mereande, traditsioonilisi liharoogasid, käsitsi valmistatud pastasid ning pitsasid ja muidugi kultuskook Tiramisu.

Veinivalik katab kogu saapariigi, alates lõunast Sardiinia ja Sitsiilia veinidega kuni põhjapoolt Piemonte ja Alto Adige suurepärase veinitoodanguni välja.

Pakkumine kehtib kahele ja sisaldab hõrgutavat 3-käigulist õhtusöögipaketti auhinnatud restoranis Lucca, mida saab ka nautida koos pudeli Toskaana päritolu kvaliteetveiniga. Vaata täpsemalt SIIT!