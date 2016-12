Eile oli “Seitsmeste uudiste” külaliseks Reformierakonna juhiks pürgiv Hanno Pevkur, kellega räägiti nii Reformierakonnas toimuvast, Eesti kitsaskohtadest ja Reformierakonna võimalikust uuest juhist. Muuhulgas ütles Pevkur, et Tallinna Televisioon tuleb kinni panna! 7. jaanuaril valib Reformierakond omale uue juhi, hetkel on laual kaks kandidaati: Hanno Pevkur ning Kristen Michal. Pevkur peab erakonna esimeheks saamise võimalusi heaks. “Hea juhi teevad minust need omadused, et ma oskan hästi suhelda, ma suudan inimestega hästi läbi saada, rääkida nendega ja loomulikult hea juht peab ostustama. Arstide streik oli, saime lahendatud. Eston Kohveri tõime ka koju tagasi,” rääkis ta. “Kui on vaja teha jõulisi otsuseid, teen ka jõulisi otsuseid.”

Pevkuri sõnul ei ole kunagine rahastamisskandaal ei ole kahjulik ainult Michali mainele, vaid kogu erakonna omale. “See skandaal kahjuks on heitnud erakonnale tervikult halba varju. Fakt on see, et sellised skandaalid ei kipu inimestel ununema,” sõnas ta.