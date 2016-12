Veebis mängimist harrastav noormees oli parajast otse-eetris, kui tema pesus ema tuppa astus ja maailmale nähtavaks sai.

Videol on näha, kuidas nooruks mängib "League of Legendsi" oma sõbraga, kui järsku ilmub pildile ema, vahendab Mirror.

Nooruk üritab ust sulgeda, kuid ema plajastus on otse-eetris tehtud.

See pisike apsakas on aga paljudele veebis uudiseid ja sündmusi otsivatele inimestele korda läinud, sest seda on juba 722 000 korda vaadatud.

Video!