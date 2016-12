Saksa politsei võttis Hollandi piiri lähedal asuvas Duisburgis kinni kaks venda, kes plaanisid Oberhausenis rünnata hiigelsuurt Centro ostukeskust, vahendas Deutsche Welle.

28 ja 31 aasta vanused mehed on pärit Kosovost. Politsei vahistas nad luurevihje põhjal.

Kas rünnak oleks pidanud toimuma juba enne jõule, pole täpselt teada. Endisel terasetööstusalal asuvas Centro keskuses on üle 250 poe. See on üks Saksamaa suurimaid ostukeskusi.