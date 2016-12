MEHE JÕUD KÄIB ÜLE: Hea, et ma ellu jäin, tõdeb mehe jõhkra vägivallatsemise all kannatanud naine. Naiste tugikeskusest sai ta abi, et oma elu taas uuesti alustada. Nullist peale. Pilt on illustratiivne. (Aldo Luud)