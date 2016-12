2 fotot

JÕULUSOOV: «Ma kindlasti soovin kõigile, et jõulud tuleksid toredad ja mõnusad ja et ei peaks võitlema igasuguste jamadega; et inimesed saaks jõulude ajal olla rahulikud ja õnnelikud ja muredest vabad. Mida muud sõnastab Lembitu Kuuse. (Hendrik Osula)