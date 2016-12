Kolmapäeval, 21. detsembril kell 12.44 algas talv. Talvine pööripäev on murdepunkt aastaringis, kus öö on pikim ja päev kõige lühem. Kirjanik Kati Saara Vatmanni kodus, Soone talus möödus talvine pööripäev maagiliste riituste rütmis. Talve tervitamise ajaks, keskpäeva paiku oli Soonele kogunenud väike seltskond šamaane ja maausku inimesi, teiste hulgas ka "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" võitnud šamaan Anu.

Kuivõrd külalised jõudsid kohale väikese hilinemisega ning päeva esimese riituse ettevalmistamiseks jäi aega väheks, peeti see proosalisel moel Soone talu köögi põrandal, kus šamaan Evald Piirisild, kes indiaanlastelt on saanud hingenime Kotkasulg, saatis sügise ära parmupilli- ning šamaanitrummihelide saatel.

SÜTTI-SÜTTI LÕKE! Ilm oli ligarõske ning tule ülesvõtmisega tuli kõvasti vaeva näha. (Tiina Kõrtsini)

Šamaan mainis, et praegu on õige aeg ebavajalikust taagast lahtilaskmiseks ning selleks, et öelda head aega neile kallitele, kes on juba lahkunud, kuid keda me kiivalt mõtetes-tunnetes kinni hoiame.

Kõik, mis räägitud, jääb saladuseks