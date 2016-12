91aastane Joseph Leifkin suri kümneks minutiks, kuid kiirabiarstid suutsid ta elustada – meenutades, kuidas vanahärra oli öelnud, et ta peab oma elus veel ühe lubaduse täitma.

Joseph Leifkin aimas, et tema päevad on loetud, kui ta ärkas ühel hommikul higisena ja tundis end väga halvasti, kirjutab The Sun. Tema abikaasa Marjorie kutsus kohe kiirabi.

Kuigi Joseph aimas, et lõpp võib olla ligidal, meenus talle abikaasale antud lubadus – minna peagi saabuval sünnipäeval üheskoos õhtusöögile. "Selle õhtusöögiga on vist jama lugu," oli mees abikaasale öelnud.

Jõudnud kiirabiautosse, palus Joseph esimese asjana, et arstid ta elu päästaksid. "Ma ütlesin, et armastan oma naist nii väga ja tema armastab mind. Ma ei saa teda jätta," sõnas mees.