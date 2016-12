Avameelselt jõuluvanast: millal ja kuidas sel teemal lastega valutult rääkida?

"Kuidas te teate, et jõuluvana ja päkapikke pole olemas? See, et jõuluvanal on isaga samasugused saapad ja et vahel ka emad sussi sisse kommi panevad, ei tõesta veel mitte midagi!" pahvatas kord üks väike tüdrukutirts pisarateni segadusse aetult oma lasteaiakaaslastele, kui nood püüdsid teda jõulumuinasjutust maa peale sikutada. Millal on õige aeg lastega avameelselt jõuluvanast rääkida?

SA EI OLE PÄRIS!: See teadmine jõuab igaühele kohale omal moel, kuid ometi on nendes äratundmislugudes väga palju sarnast. (Beau Lark / Getty images)

"Ma ei usu näärimeest ta präänikute eest…/ ma ei usu päkapikke kummutite peal…/usun, ei usu…" laulis Hardi Volmer ansambliga Singer Vinger aastaid tagasi. Oma laulus uskusid nemad hoopis sooja pesu sisse, keedukartulisse ja muusse, mida saab käega katsuda.

Varem või hiljem hakkavad ka kõige kangemal jõuluvanasse uskujal tekkima kahtlused ja kõhklused. Kui ka ei juhtu jõuluvana jalas nägema isa saapaid, mis usku kõigutaks, leidub alati mõni ninatark eakaaslane, kes asja sirgjooneliselt selgeks teeb.