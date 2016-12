"Silmad on küll lahti, aga ei häält, ei mingisugust liigutust, ei midagi. See oli kõige hullem hetk. Hirm, et nüüd jääbki nii," meenutab ema päeva, kui ta pisipoeg tuli koomast välja. Kuid lõplikku paranemist ei tulnudki ja nüüd peab poeg isegi jõulud haiglas veetma.

Pisipoiss peab jõulud haiglas veetma.

Tänavuse heategevussaate "Inglite aeg" üheks abivajajaks on nelja-aastane Timo, kes palub toetust rasket immuunpuudulikkust leevendavate preparaatide ostmiseks ja mitmeaastaseks treeninguks erialainimeste käe all.

"Ta oli sündides täiesti tavaline laps," meenutab Timo ema Kalli (24), kuigi nendib, et mured leidsid perre tee siiski juba varakult. "Kui sünnitusmajast tagasi tulime, siis esimesel nädalal oli tal kõht lahti.