Telefilm "Õnnelind flamingo", mis esilinastus 30 aastat tagasi 24. detsembril, ajas teismelised vaatajad õhevile, kuid jättis kriitikud täiesti külmaks ja filmitegijaisse pettumustunde.

Allan Noormets (Siim Vahur)

"Austajannad mind ei jahtinud, see on imelik küll. Eriti kui nüüd kuulda, kui popp see film tol ajal noorte hulgas oli," naerab näitleja Allan Noormets, kes tegi 1986. aasta telefilmis "Õnnelind flamingo" peaosa. Teismelised vaatajad, iseäranis tüdrukud, olid vaimustuses nii filmist kui ka näitleja Noormetsast.

"See info küll kahjuks minuni ei jõudnud. Kus need põlvist nõrgad tüdrukud kõik olid?"

Tõepoolest, ilmselt olid need teismeeas tütarlapsed sel ajal koolis, mitte konservatooriumi lavakunstikateedri tudengit piiramas. "Kui film välja tuli, olin ma juba kolmandal kursusel ning olime kursusega Viljandi Ugalas," meenutab Noormets.