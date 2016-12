"Jõuluks koju" on omamoodi sümbol. Ka hingelt haiged ja suhtesõjas kannatajad igatsevad jõulupühade ajaks koju. Kas või korraks käima, kui päriseks jääda ei saa.

Jõuluks koju! Kui võimalik, siis üheotsapiletiga (Vida Press)

Nii nagu rändlinnud lendavad talveks soojale maale, kiirustab osa inimesi talveks koju ja proovib eelmist elu jätkata. Psühholoog ja ettevõtja Kai Paks ei laida seda mõtet ega arva sugugi, et korduskatse on eos hukule määratud.

Ta usub, et kui kaks inimest omavahel kokku lepivad, siis võib koguni paariaastase lahusoleku järel ühisest kooselust asja saada: "Mõlemad peavad seda tahtma! Kas just jõuluks koju, aga jõulumuinasjutu hõnguline võib see kõrvalt vaadates tunduda."

Palusime psühholoogil mõningaid elulisi seiku kommenteerida.