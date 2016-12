Võrksukad on ohtlikud asjad, sest nendega on tegelikult selline lugu, et jalga võiks panna siiski midagi muud, sest vale mulje on kerge tekkima. Kes aga siiski tahab neid kanda, siis kuidas seda teha?

Võrksukad pole mingi trendiröögatus, sest need on pildis enamvähem alati, kuid kõige rohkem just peohooajal. Moemaanid on välja tulnud uute viisidega, kuidas neid on outfittide juurde sobitada.

Täiesti vale (Vida Press)

Näiteks on väga seksikas kanda neid auklike teksade all, nii et aukudest on võrk näha. Teine ülipop viis on tõmmata sukad nii kõrgele rinna alla, kui vähegi võimalik ja siis sobitada sinna juurde mõni selline pluus või topp, mis on piisavalt lühike, paljastamaks võrksukalise kõhu.

Kusjuures sellisena käis ringi ka "Seksi ja linna" Carrie ühes teise hooaja osas. Veidi vähem pealetükkivam viis on aga sobitada võrksukkpüksid lühendatud pikkusega ehk niinimetatud croppedpükste juurde.