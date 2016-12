Jõulunädalavahetusel puistab ilmataat taevaluukidest nii vihma, lörtsi kui ka peoga lund. Läänemerel hakkab aga möllama torm.

Reedel (23.12.) hoiab edela ja läänetuule jätkuvalt tugeva Grööni merelt Teravmägedele suunduva sügava tsükloni lõunaserv. Öösel sajab mitmel pool vähest vihma ja lörtsi, päev tuleb peamiselt sajuta. Puhub edelatuul, rannikul ulatuvad tuuleiilid 15-17 m/s, päeval tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4, päeval +1 kuni +4 kraadi.



Jõululaupäeval (24.12.) jõuab Norra merele järgmine väga aktiivne tsüklon, milles Rootsi keskosa kohal areneb uus osatsüklon, mis võtab suuna kirdesse. Edelatuul paisub öösel Läänemerel tormiks.

Hommikul ja ennelõunal on edela- ja lõuna tuul kõige tugevam, siis ulatuvad tuuleiilid sisemaal 16 m/s. Saartel ja rannikul puhub edelatuul 12-17, puhanguti 22-25 m/s, õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Öö on valdavalt sajuta, hommikul sajab Lääne-Eestis vähest vihma, kuid päeval läheb sadu sisemaal üle lörtsiks, kohati võib sadada ka lund (!). Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3 kraadi, päeval 0 kuni +5 kraadi.



Pühapäeval (25.12.) liigub osatsüklon Botnia lahelt edasi kirdesse ja üle Eesti ulatub madalrõhulohk. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool lörtsi ja vihma. Öö hakul veel tugevalt puhuv edela- ja läänetuul päevaks vaibub. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, päeval 0 kuni +4 kraadi.



Esmaspäeval (26.12.) jõuab Norra merele järgmine sügav tsüklon. Tänastel andmetel sarnaneb selle edasine teekond eelmisele üle Botnia Põhja-Venemaale. Sellise trajektoori korral jääb tuul nõrgemaks kui eilsed prognoosmudelid lubasid. Päeval võivad edela- ja läänetuule iilid siiski ulatuda saartel ja rannikul 20-23 m/s. Öösel sajab kohati peamiselt lörtsi, päeval õhutemperatuur tõuseb ja sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, päeval tõuseb +3 kuni +6 kraadini.