"Kääbiku" triloogias Bilbot kehastanud Martin Freemani (45) ja tema elukaaslase ja kahe lapse ema Amanda Abbingtoni (42) suhe jooksis karile – pärast 15 aastat kestnud kooselu otsustati lõplikult lahku minna.

Kuigi paari suhe sai lõpu juba selle aasta algul, avalikustas näitleja selle alles nüüd, kirjutab Daily Mail.

Kui Freemanilt küsiti, kas lahkuminekus võib süüd näha tema suurel tuntusel ja veel suurematel filmirollidel, tunnistas näitleja, et osaliselt küll. "Mingis mõttes vastab see tõele. Siiski ei ole see teinud nii suurt kahju, kui oleks võinud. Ja mitte ka nii palju, kui ma lootsin, et see teeb."

(Reuters, AFP/Scanpix)

Freeman ja Abbington kohtusid 2000. aastal filmi "Men Only" võtetel. Neil on kaks last: 10aastane poeg Joe ja 8aastane tütar Grace. Kuigi paar oli koos üle 15 aasta, siis abielus nad polnud.