Eesti õpilasi saatsid võistkonna juhendajatena Tartu observatooriumi teadurid Tiit Sepp ja Tõnis Eenmäe. Võiskonna juhendaja Tiit Sepa sõnul on saavutus ajalooline, kuna nii rikkalikku medalisaaki pole Eesti õpilased astronoomiaolümpiaadilt veel toonud.

Eesti õpilased olid Indias peetud rahvusvahelisel astronoomia- ja astrofüüsikaolümpiaadil väga edukad. Riikide üldarvestuses jagas Eesti Suurbritanniaga 6.-7. kohta ja kõik meie võistkonna liikmed said medali või muu tunnustuse.

Meie õpilaste saavutuse väärtust tõstab seegi, et rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil on medali lävend suhtelisel kõrge. „Erinevalt enamusest teistest olümpiaadidest, kus medaleid jagatakse protsendipiiridega paremusjärjestuse alusel, jagatakse astronoomiaolümpiaadil medaleid protsendilävendiga kolme parima töö keskmisest, mistõttu on raskem medalit saada. Näiteks kui üleilmsel füüsika- ja matemaatikaolümpiaadil saab kulla umbes 8% osalejatest, siis astronoomia- ja astrofüüsikaolümpiaadil sai kulla vähem kui 6% võistlejatest,“ rääkis Tiit Sepp.