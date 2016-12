"Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega", vestab Matteuse evangeelium. Oli see siis nüüd nii või mitte, aga loomariigis on neitsisigimine üsna tavaline ja mitte ainult jõuluajal.

Bioloogid nimetavad neitsisigimiseks ehk partenogeneesiks (tuleneb kreekakeelsetest sõnadest parthenos ja genesis ehk neiu ning sigimine) paljunemisviisi, kus emased loomad saavad järglasi ilma isassugurakkudeta ehk arenema hakkab viljastamata munarakk.

Sündivad järglased on seega oma ema kloonid. Kuna isa sellistel loomadel lihtsalt pole, siis temalt nad ühtegi DNA-jupikest ei saa.

Partenogenees võib olla nii püsiv kui ka ajutine nähtus. Mõned liigid sigivadki sel viisil, teised aga loobuvad isaste abi kasutamisest näiteks keskkonnatingimuste muutumiste tõttu.