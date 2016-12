14-aastane Alice Jebet ütles, et ümberlõikamiste põhjused on nii rahalised kui ka kultuurilised ning seetõttu on paljud lapsevanemad selle pooldajad. "Mu vanemad sunnivad mind selleks, sest nad tahavad kaasavara. Kui tüdrukud ümber lõigatakse, siis see garanteerib nende vanematele, et keegi tahab nendega tulevikus abielluda.“

Mõnes kultuuris peetakse suguelundite moonutamist tähtsaks riituseks teel naiselikkuse poole. Ka arvatakse, et see aitab tüdrukul kuni abiellumiseni neitsiks jääda ning et see on vahend, mille abil saavutada ühiskonnas sotsiaalset heakskiitu.

Illegaalne tegevus

Naiste suguelundite moonutamine on inimõiguste rikkumine. 2011. aastal muudeti protseduur Keenias seadusevastaseks ning teo eest kehtestati karmid karistused. See aga piinarikkale protseduurile täielikult lõppu ei teinud ning ümberlõikamist praktiseeritakse edasi.

Põhiline aeg, mil "riitust“ läbi viiakse, on jõuluperiood.

Valitsuse statistika põhjal on Keenias iga viies naine vanuses 15-49 ümber lõigatud.

Samuti on murettekitav, et üha nooremaid tüdrukuid sunnitakse protseduuri läbima. Ligikaudu veerand ümberlõigatud naistest, kes praegu on kahekümnendates eluaastates, lõigati ümber juba vanusevahemikus 5-9.

Protseduuri olemus

Naiste suguelundite moonutamist on mitut erinevat tüüpi:

Kliitordektoomia – kliitori ots eemaldatakse osaliselt või täielikult.

Väljalõikamine – kliitori ots ja väiksed häbememokad eemal­datakse osaliselt või täielikult.

Täielik ümberõikamine – Välised suguelundid eemaldatakse osa­liselt või täielikult. Häbememokad õmmeldakse kokku, jättes ainult väikese ava uriini ja menstruaalvere väljumiseks.

Igasugune muu suguelundite moonutamine (läbitorkamine, augustamine, lõikamine, venitamine, söövita­mine kudede põletamise teel, tupeava kraapimine või selle lõikamine, verejooksu tekitamise eesmärgil söövitavate ainete sisestamine või muu selline).

Umbes 80–85% naiste suguelundite ümberlõikamisest kuulub I või II tüübi alla.

Teadlikkus kasvab

Paljud arvavad, et ümberlõikamine on usuliselt ette määratud ning eeldavad seda kõigilt oma kogukonnas.

Maailma Terviseorganisatsioo­ni hinnangul on maailmas 100–140 miljonit tüdrukut või naist, kelle suguelundeid on moonutatud.