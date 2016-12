Traditsioonilise eestlase jõulumenüüga tulevad hästi toime Alsace’i piirkonna Pinot Gris’d ja Moseli kandi Rieslingud, usub restorani The Able Butcher sommeljee Tarvo Sarapuu . Samas julgustab ta vanu mõttemalle lõhkuma – näiteks pakkuma kalaroogade kõrvale noort punast veini.

"Kui jõululaual on seapraad, verivorst, hapukapsas ja kõrvitsasalat ning loomulikult ei puudu sealt ka pohlamoos, siis võiks valgetest veinidest pakkuda kas Alsace’ist pärit Pinot Gris’d või Moseli piirkonna Rieslinguid," on restorani The Able Butcher sommeljee Tarvo Sarapuu sõnul mõlemad veinid väga toidusõbralikud ja sobivad eestlase jõululaua ehk saksa stiilis köögiga suurepäraselt.

Kui aga ahjus on uluk või veisefilee, tasuks eelistada tummisemaid veine. "Hispaaniast, Ribera del Duerost ja Prioratist tulevad väga jõulised, maskuliinsed ja särtsakad veinid," usub Tarvo, et need sobivad hästi külmi talveõhtuid eemale peletama pärast pühigi.

Samas ei maksa unustada ka Uut Maailma, eriti Tšiilit ja Argentinat. Tšiili viinamarjasortidest on sommeljee sõnul kõige lihasõbralikum (kaasa arvatud ulukiliha) Carmenere.