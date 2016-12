Peaminister lisas, et neid omavalitsusi, kes ühineda ei soovi, tema andmetel väga palju ei ole. "On tõesti mõningad erandid, kus olen käinud ka viimastel nädalatel ise kohal. Näiteks on palju juttu olnud sellest nn Setomaa vallast või selle valla mitte tekkimisest. Aga mis ma ütlen, kui suur Saaremaa soovib liituda ja seal on kolm omavalitsust, kes seda ei soovi, – Ruhnu, Muhu ja Pöide – siis Ruhnu ja Muhu puhul on arusaadav, see võimalus neil jääb."

"Sundliitmise alguseni on veel aega tugevasti, üle nädala ja ma usun, et väga paljud omavalitsused on täna tegelikult oma liitumisotsuseid täiesti lõppfaasis tegemas," ütles Ratas.

Ratase sõnul tuleb Pöidega sel juhul läbirääkimis pidada. "Ma kindlasti arvan, et isegi kui hakkab puht juriidiliselt see sundliitmise periood pihta, siis võiks nii vastava valdkonna minister kui ka peaminister mõningatel juhtudel kohale minna ja heas mõttes seda küünarnukki pakkuda, et leida parim tulemus."

Margus Tsahkna toetas Ratase seisukohti. "Ma ütlen võib-olla otse välja, et tulevad küll sundliitmised, kui vaja on. Sundliites. Eesmärk ei ole mitte ju meeldida, vaid teha ära haldusreform niimoodi, et meil on tugevad omavalitsused. Ma väga hindan neid omavalitsusi, kes on täiesti siiralt pidanud läbirääkimisi ja teinud ühinemisotsuseid," rääkis kaitseminister.

Tsahkna lisas, et valitsus ühegi omavalitsuse puhul erandeid ei tee. "Me kindlasti ei anna ühes või teises suunas mingisuguseid n-ö silmapilgutusi, et teate, ärge siin täna ühinege, ega me niikuinii teid sund ei liida. Ma ütlen väga selgelt – kui vaja, valitsus sundliidab," jätkas Tsahkna otsekoheselt.

"Me mitte ei tegele lihtsalt sellega, et kus need piirid jooksevad, kas me sund-liidame ühte või teist, vaid me tegelikult tagame ka rahastuse ja ülesanded. Ja see on ülimalt tähtis. 30 miljonit eurot on see raha, mis läheb lisaks omavalitsuste tulubaasi, mis on seni kokku lepitud. See on väga suur summa, pluss siis ülesanded koos rahaga ja olemasolevad n-ö liitumispreemiad, mis on ette nähtud."