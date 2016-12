Ei ole silmakirjalik, veel vähem tahaks olla originaalne, kui ütlen, et minu kõige eredamad jõuluhetked jäävad nõukogude aega. Küllap ikka sellepärast, et jõulud olid keelatud, ja mis keelatud, see kõige magusam. Aga mitte ainult. Mitte ka sellepärast, et olin siis laps, kes jõuluvanasse uskus. See usk võeti väga varakult – kui kolmeaastase mõistus ütles, et jõuluvana kingad ja kuub on kahtlaselt isa kingade ja punase hommikumantli moodi.

Teismelisena kolisime neljaliikmelise perega Mustamäele esimese korruse kahetoalisesse kõigi mugavustega korterisse. Isa oli Soomepoisina sattunud nii Tšehhi põrgusse kui ka Vene vangilaagrisse. Kardinad akende ees olid hõredad ja küünlad ehtsal kuusepuul (mis ostetud turult enne jõulupühi) paistsid kindlasti tänavale ära. See oli teismelise poisi esimene jõuluime. Et kuidas vanemad julgesid, samas kui paljude klassivendade ja -õdede peredes peeti tõsimeeli näärisid.

Teine jõuluime jääb keskkooli päevi, kui jõulaupäeval koolis klassiaknad lahti tegime, klassivend istus klaveri taha, mängis „Püha ööd“ ja üks onu, pisarad silmis, korraga klassi astus ja elamuse eest tänas.

Kolmas ime jääb abituuriumi aega, kui pinginaabriga enne koju minekut Karja Keldrist läbi astusime. Pubi oli rahvast täis, rahvas pigem kaine ja harras. Korraga tõusis ühest lauast keegi püsti ja alustas: „Jää vabaks, Eesti meri…“ ning hetke pärast laulis seda püsti seistes kogu rahvas.

Jõuluimed on võimalikud. Olid juba koledal nõukogude ajal.