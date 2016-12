Jõulud on märkamise aeg – meelespidamist, head sõna ja toetustki jagub paljudel mitte ainult kõige lähedasematele, vaid võõrastelegi, kelle väiksemad ja suuremad mured jõuavad meieni telepildi, toidupoes annetuste kogujate, kas või juhusliku kohtumise vahendusel. Abivajajaid tuleb märgata ja aidata, ja mitte ainult pühade aegu, kuid on muresid, mille lahendamiseks juhusliku mööduja heatahtlikust huvist ja soovist aidata ei piisa ka parima tahtmise juures.

Sellise mure ees on väiksemate maakondade naiste varjupaigad, mida ähvardab sulgemine. Kui väiksemate tugikeskuste riigirahastust kärbitakse poole võrra, ei saa keskused enam pakkuda vägivalla ohvriks langenud naistele ja lastele pelgupaika ühes põhjaliku nõustamisteenusega. Viimast igas maakonnas nõuab aga seadus. Võimalikud uued teenusepakkujad peavad seadust täitma ja tagama, et teenuse senine kvaliteet ei kannataks.

Varjupaikade sõnul jääb teenuse jätkumisest puudu 150 000 eurot – see on 50 000 eurot vähem, kui kulutame näiteks Eesti brändi loomisele. Kummast investeeringust on Eesti mainel rohkem võita, näitab tulevik. Tänase tugisüsteemi ülesehitusse on oluliselt panustanud Norra riik, kuid et kodus vägivalda kogenud naisel oleks ka edaspidi, kuhu abi saamiseks minna ja et see abi oleks kvaliteetne, vastutab siiski Eesti riik. Kuigi sotsiaalkindlustusamet ongi juba öelnud, et teenusepakkuja otsimiseks korraldatud hangete piirmäärasid võidakse tõsta, paneb kulmu kergitama hankeleping, mis ütleb, et MTÜd peaksid teenust pakkuma omavahenditest ja sotsiaalkaitseamet otsustab tagantjärele, kas kulud kinni maksta.

Eestis on paarisuhtevägivalda kogenud iga viies naine. Et igaüks neist saaks vajaliku abi, on ühtviisi vajalikud nii lähedaste ja võõraste tähelepanelikkus kui ka toimiv süsteem, mis suudab neid abivajajaid vastu võtta.