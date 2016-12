Supervulkaan Campi Flegrei on 150 ruutkilomeetri suurune üsna tasane maatükk, kus pole kõrgemaid mägesid. Osaliselt läheb Campi Flegrei mere alla.

Vulkaani piirkonnas paiskub maa seest välja varasemast rohkem veeauru ja mõõtmised kinnitavad, et temperatuur maasügavuses tõuseb. Teadlased ei oska siiski prognoosida, millal vulkaanipurse toimuda võiks. Nende sõnul tuleb aga valmis olla ootamatuks purskeks.

Itaalia vulkanoloogid usuvad, et Campi Flegrei ja Napolist idas asuva Vesuuvi magmakamber on ühendatud ja see asjaolu muudab võimaliku purske üliohtlikuks, sest vahetus läheduses elab koguni kaks miljonit inimest, kelle evakueerimiseks kulub vähemalt nädal.